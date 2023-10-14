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عدن - ياسمين التهامي - رقم سري يفتح كل شبكات الواي فاي من غير أي برامج .. جربه بنفسك الآن واحصل على إنترنت مجاني

صار العالم كالقرية الصغيرة وهذا كله يعود بفضل التكنولوجيا الحديثه والمتطوره يوميا، حيث ان الكثير يعتمدون على شبكات الواي فاي للاتصال بالإنترنت، لذلك تجد معظم الأشخاص يبحثون عن فرصة تمكنهم من العمل بالبيت بواسطة الإنترنت. وهذا الأمر يقودنا إلى التفكير في بعض الحلول التي تساعدنا في الوصول إلى أي شبكة واي فاي أم لا؟ ولكي تجيب عن هذا نذكر أن الأمر ليس سهلا، حيث أنه يوجد طرق كثيرة في النهاية تكون دون جدوى فلن تحصل على كلمة المرور في النهاية. اقراء ايضاً : وقد انتشرت الكثير من الأفكار مثل الفيديوهات التي تنتشر على يوتيوب للحصول على رمز الواي فاي، فهذه الأساليب عادة ما تكون من دون فائدة، كذلك من الممكن أن تعرض هاتفك للفيروسات من خلال تحميل هذه البرامج. فإذا كنت تريد فتح اي شبكة واي فاي قريبة منك فعليك باتباع هذه الخطوات والتركيز فيها وفعلها جيدا لكي تتمكن من فتح اي شبكه طرق فتح شبكة الواي فاي افتح الاعدادات على الهاتف ثم تنتقل إلى الشبكات اللاسلكية ابحث عن شبكة الواي فاي القريبة منك. قم بتحديد الشبكة، وبعدها اضغط على خيار “إضافة شبكة جديدة”، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها من قبل. وسيطلب منك كتابة كلمة المرور، فأكتب “admin”الأفتراضية. ويتم اختيار خيار “ثابت” IP انتقل إلى إعدادات، ثم اكتب الرمز الآتي IP في عنوان 192.168.1.5. وبعدها اضغط على زر الاتصال وسيتم الاتصال بشبكة الواي فاي. كما ننبه علي استخدام هذه الخطوات وفقا للقوانين أو الأنظمة القانونية في منطقتك، كما يجب عدم استخدام هذه الطريقة في شيء غير أخلاقي

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