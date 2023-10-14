هنية: طوفان الأقصى تشكل زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن ما يشهده قطاع غزة اليوم هو "تداعيات الهزيمة الإستراتيجية للعدو الصهيوني يوم السبت الماضي" مؤكداً أن عملية طوفان الأقصى تشكل "بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".



وأضاف هنية، في كلمة متلفزة، أن أهالي غزة لن يغادروا أراضيهم "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا ولن يهاجروا" وقال مخاطباً الحكومة المصرية "أقول للإخوة في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا".



وأكد هنية في كلمته أن حركة حماس لا تستهدف المدنيين "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين" محذراً الإعلام من التضليل الإسرائيلي، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في مواجهة المقاومة "فلجأ إلى ارتكاب المجازر".



كما وجه هنية في كلمته الشكر لشعوب العالم التي خرجت في تظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة ومطالبة بإنهاء الحصار وتوقف القصف على القطاع.

وكان هنية أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أن "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى "جرائم حرب"، وأضاف في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن "ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة".



(العربي الجديد)