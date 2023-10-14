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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كلنا نعلم أن االارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا. وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا ألمرة، اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لهفي هـذا الموضـوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي.شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة:كما نعلم ،تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب

. تشترط الحكومة أن تتزوج برجل خليجي أو أجنبي خارج المملكة. سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية ،وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية. كل ما عليك فعله هو قراءة هذه المقالة حتى النهاية.

الحزن يغيم على قلوب بنات السعودية قرار ملكي يمنع زواجهم من هذا الجنسية التى يعشقونها.