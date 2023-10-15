عدن - ياسمين التهامي - أجمل طريقه عمل بسكويت بالبرتقال في المنزل..

2023/10/15 الساعة 01:32 صباحاً

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ضت الشيف أميرة شنب خلال برنامجها المذاع على فضائية “سي بي سي سفرة”، طريقة بسكويت بالبرتقال، بطريقة سهلة وبسيطة. ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسكويت بالبرتقال وفقًا للشيف أميرة شنب: المكونات: كوب زبد بدرجة حرارة الغرفة 1كوب سكر 1 بيضة 2 ملعقة عصير البرتقال 1 ملعقة فانيليا كوبين ونصف دقيق 1ملعقة بيكينج بودر طريقة التحضير: ضعي السكر والزبد والبيضة في بولة كبيرة، ثم اخفقي جيدًا على سرعة متوسطة حتى يصبح القوام كريمي لمدة دقيقة إلى دقيقتين. أضيفي عصير البرتقال والفانيليا، ثم اخفقيهم جيدًا لمدة دقيقتين ثم أضيفي الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر واخفقي جيدًا حتى تتكون لديكي العجينة ثم نلف العجينة بقطعة بلاستيك ونتركها حتى تبرد لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تتماسك جيدًا. اضغطي على الكور باليد حتى تبسطها ثم نصنع طاولة للفرد بطريقتك أو بهذه الطريقة، المهم أن ترشيها بالدقيق. وبعد ذلك قطعي العجين بالشكل بواسطة القطاعة ثم رصيه على صاج وضعيه في الفرن. وممكن أن نلزق البسكويت ببعضه بالمربى أو بكريمة التزين على حسب الرغبة. أجمل طريقه عمل بسكويت بالبرتقال في المنزل..