عدن.. الأوقاف يوقف خطيب مسجد بعد مهاجمته "حماس" والمصلون ينزلونه من المنبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن، أمرا بإيقاف خطيب مسجد بعد مهاجمته حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن في بيان له على صفحته بموقع فيسبوك، إنه أصدر أمرا بإيقاف أمام وخطيب مسجد الشافعي في الممدارة على أثر خطبة تعرض فيها لإحدى الفصائل الفلسطينية التي تقاتل العدو الصهيوني بسبب إثارته للفتنة.

وأضاف بأن الخطيب تجاوز توجيهات مكتب الأوقاف بعدم فتح الخلافات السياسية أو الطائفية أو الحزبية.

وأشار إلى مخالفة الخطيب توجيهات مكتب الأوقاف بـ "الدعاء لإخواننا الفلسطينيين والتأكيد على الإخوة الإيمانية مما استدعى للتوقيف والمحاسبة لإثارته الفتنة في البلاد".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاج المصلين على الخطيب ومغادرتهم المسجد وحدوث فوضى أثناء خطبة الجمعة.