عدن - ياسمين التهامي - للقرنفل فوائد كتيره...والطرق الصحيحة لاستخدامه للتخسيس..

2023/10/15 الساعة 08:35 صباحاً

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وفر القرنفل بأغلب المطابخ على مستوى العالم وخاصةً المطابخ الهندية وذلك لما يتميز به بنكهة مميزة ورائحة فريدة وكذلك فوائد طبية متعددة ومن أشهرها فوائد القرنفل للتخسيس. أثبتت الأبحاث العلمية أيضاً أن القرنفل يحسن من الصحة العامة فهو غني بمضادات الأكسدة ويحفز عملية الأيض كما أن له فوائد متعددة للبشرة وصحة الجلد إلى جانب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات كما يمكنك الاستفادة من فوائد القرنفل من خلال العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنك إعدادها بكل سهولة. يساعد القرنفل على إنقاص الوزن من خلال عدة محاور فعالة لذلك اعددنا لك عزيزي القارئ خلال هذا المقال كل ما تريد معرفته عن فوائد القرنفل وأهم الوصفات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من القرنفل. فوائد القرنفل للتخسيس: 1- يساعد القرنفل على زيادة معدل الحرق، أو ما يعرف (بالتمثيل الغذائي) مما يساهم في عملية نقصان الوزن وذلك أن انخفاض معدل الحرق يمثل أحد العوائق الهامة أمام الكثيرين عند الرغبة في نقصان الوزن. 2- يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الكوليسترامين، ومضادات الدهون، والتي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والدهون بالدم. 3- يعد القرنفل من أفضل مضادات الأكسدة الطبيعية، والذي يتميز بقدرته العالية على إطلاق الهيدروجين، وخفض بيروكسيد الدهون بصورة أفضل كما أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض لذلك تزداد فوائد القرنفل على الريق للتخسيس ليخلص الجسم من الشوارد والسموم. يعمل القرنفل على خفض مستويات السكر بالدم وذلك وفقا لما أثبتته العديد من الدراسات العلمية بأن المواد الكيميائية بالقرنفل تحفز إنتاج الأنسولين، وبالتالي يمثل فائدة هامة جدا لمرضى السكري، ويساعد على إنقاص الوزن في الوقت ذاته. 5- يعزز القرنفل من إفرازات المعدة وبالتالي يساعد على الهضم. 6- يمتلك القرنفل قيمة غذائية عالية وذلك وفقا للبيانات الغذائية التي نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية والتي وضحت خلالها احتواء القرنفل على: الكربوهيدرات. البروتين. الدهون. الألياف. السعرات الحرارية. 7- يحتوي القرنفل على نسبة جيدة من المعادن مثل (الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والصوديوم)، وبذلك يمد الجسم بالعديد من المعادن الهامة عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية المختلفة. 8- يحتوي القرنفل على أنواع متعددة من الفيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين ب١٢، وفيتامين د، وفيتامين أ، وفيتامين ه، وفيتامين ب،٦ وحمض الفوليك، وفيتامين ك، والريبوفلافين. 9- يساعد زيت القرنفل، وكذلك المشروبات التي تحتوي على القرنفل على عملية إنقاص الوزن للقرنفل فوائد كتيره...والطرق الصحيحة لاستخدامه للتخسيس..