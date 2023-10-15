لماذا عشقوا عدن ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة -

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عشقوها .. لأن أحدهم لم يضطر فيها يوما من الأيام إلى تغيير لهجته لكي يخفي منطقته أو مدينته !

عشقوا عدن .. لأن أحدهم لم يضطر في يوم من الأيام إلى تغيير ملابسه أو رقم سيارته ليخفي محافظته خوفا من القذف بالأحجار والسب والضرب إن مشى في شوارعها ؛ أو يعتبر أحد سيارته غنيمة بسبب مذهبه أو طائفته !

عشقوا عدن .. لأنه عندما يتجول أحدهم في شوارعها وأسواقها ويرتاد مطاعمها ومساجدها ومقايلها فإنه يجد فيها كل الأعراق والألوان والمذاهب والأديان !

عدن .. ليست شخصا أو جماعة أو حزبا ؛ عدن أجمل فسيفساء تحكي تاريخا أقدم من نزول التوراة !

في عدن .. كان لا يحميك رجل الأمن أو من يتحكم فيها بقدر ما تحميك الأخلاق والقيم والقانون والأعراف المدنية عند اهلها !

يكذب من يقول إن عدن حاضنة لجماعة معينة أو فكر معين بل هي حاضنة للإنسان العدني فكراً وسلوكا وتمدنا وجغرافيا !

عدن .. تصقل أفكار أبنائها و تومواطنيها بكل قيم الحب والمدنية والتعايش والسلام !

حبيبتي "عدن"

كتبها: الشيخ انيس حبيشي