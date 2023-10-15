شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الدعاء يمنحك أنت وأولادك الصحة والبركة ويبعد عنكم الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا الدعاء يمنحك أنت وأولادك الصحة والبركة ويبعد عنكم الأمراض 2023/10/15 الساعة 09:25 صباحاً اقراء ايضاً : لهم احفظ أولادنا جميعًا من كل سوء ومرض، واجعلهم في رعايتك الحميمة وتحت ظلك الواقي. يا رب العالمين، أنت الشافي الكافي، فبارك لهم في صحتهم ومنحهم القوة والعافية. اللهم اجعلهم عونًا لنا وسعادة دائمة في حياتنا، واجعلهم قرة أعيننا وفرحة قلوبنا، واحفظهم من أي مرض أو وباء يمكن أن يصيبهم. يا رب، نسألك أن تشفي كل صغير وكبير مريض، وتجعلهم يعودون إلى صحتهم وحيويتهم. إنك على كل شيء قدير ومقتدر. هذا الدعاء يمنحك أنت وأولادك الصحة والبركة ويبعد عنكم الأمراض لهم احفظ أولادنا جميعًا من كل سوء ومرض، واجعلهم في رعايتك الحميمة وتحت ظلك الواقي. يا رب العالمين، أنت الشافي الكافي، فبارك لهم في صحتهم ومنحهم القوة والعافية. اللهم اجعلهم عونًا لنا وسعادة دائمة في حياتنا، واجعلهم قرة أعيننا وفرحة قلوبنا، واحفظهم من أي مرض أو وباء يمكن أن يصيبهم. يا رب، نسألك أن تشفي كل صغير وكبير مريض، وتجعلهم يعودون إلى صحتهم وحيويتهم. إنك على كل شيء قدير ومقتدر. هذا الدعاء يمنحك أنت وأولادك الصحة والبركة ويبعد عنكم الأمراض

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الدعاء يمنحك أنت وأولادك الصحة والبركة ويبعد عنكم الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.