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عدن - ياسمين التهامي - وصفات وفوائد زيت حبة البركة لتطويل الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقط الشعر نهائياً

لطالما كان الشعر الطويل الغني والصحي علامة من علامات الجمال، لذلك أصبحت معظم السيدات يهتممن بشعورهن عن طريق تغذيتها بحمامات الكريم والزيوت وعمل الأقنعة المغذية للشعر حتى يحصلن على قوام شعر صحي وغني غير تألف، حتى وصلت إلى كتابة الأشعار من الشعراء غزلا في الشعر الطويل والصحي، ومن هنا سنتناول في حديثنا عن احد الزيوت المفيدة في استطالة الشعر وتغذيته وهو زيت حبة البركة.

تطويل الشعر بزيت حبة البركة بادئ ذي بدء ماهو زيت حبة البركة وما هي الفيتامينات والمعادن العامرة بها، هو الزيت المستخرج من بذور الحبة السوداء، ويتميّز هذا الزيت باحتوائه على العديد من العناصر المفيدة للشعر و صحة الجسم عامة، منها: الأحماض الدهنيّة الأساسيّة كحمض اللينوليك، والأوليك، بالإضافة إلى العديد من المعادن والفيتامينات، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامينات (أ، ب، ب2، ج).

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فوائد زيت حبة البركة للشعر حسنا، ماهي فائدة زيت البركة لشعرنا؟ هذا الزيت يعمل على تقويّة بصليات الشعر ممّا يؤدي إلى تقليل نسبة تساقطه، وبالتالي نموه بشكلٍ طبيعي وصحي، و بذلك تخف نسبة حدوث مشكلة الصلع، كما أنه يعالج بعض أمراض فروة الرأس كمرض الثعلبة و أيضا إزالة البكتيريا والجراثيم المسببة في ظهور قمل الرأس، وإضافة إلى تنعيم الشعر وتطويله وتكثيفه بصورةٍ طبيعيّة.

خلطات زيت حبة البركة لتطويل الشعر الخلطة الأولي: نخلط كميّات متساوية من زيت حبة البركة، والخلّ المخفف بالماء، وزيت الزيتون، وعصير الجرجير جيّداً، وندلك الشعر وفروة الرأس بالخليط بحركاتٍ دائرية، ونتركه لبعض الوقت قبل غسله، ونكرر ذلك كلّ يومين.

الخلطة الثانية: نستخدم زيت حبة البركة كقناعٍ على الشعر، حيث ندلك الشعر بكميّة من زيت حبة البركة، ونتركه مدّة ساعة قبل الذهاب للاستحمام، ونكرر هذه الطريقة مرتين على الأقل أسبوعيّاً، ولمدة شهرٍ كامل.