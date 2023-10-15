شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة رهيبة من النجم كريستيانو رونالدي.. تعرف على أمنيته الأولى في السعودية والتي ستدهش العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمنيته في أول ظهور له في المؤتمر الصحفي الذي عقد الآن في ملعب مرسول في الرياض. وقال رونالدو في المؤتمر الذي حضره محرر ناس تايمز إن أمنيته أن يلعب في المباراة ولكنه أشار إلى أنه سيتوقف على موافقة المدرب.
جاء ذلك ضمن المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ملعب مرسول للاحتفال بوصول رونالدو إلى الرياض للانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي.
وفاجأ كريستيانو رونالدو العالم وكشف عن أول أمنية يرغب في تحقيقها في السعودية..
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