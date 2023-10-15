شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعرفها الآن .. واتساب يطرح ميزة جديدة تُسعد ملايين المستخدمين وتمكنهم من هذا الإجراء لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق مطوري تطبيق واتساب اعلن عن إطلاق ميزة جديدة وفريد من نوعها، قد تشكل مفاجأة سارة لقطاع كبير من مستخدمي التطبيق، خصوصا في ظل سعي فريق التطوير داخل ميتا المالكة لتطبيق “whatsapp” على إضافة عدد من الخواص الجديدة بشكل دوري، وهذا لأجل زيادة إحساس المواطنين بالأمان في أشهر تطبيقات التراسل الفوري منتشر بالعالم في هذه الفترة.

ميزة جديدة في واتساب أعلن موقع “WABetaInfo ” المهتم بمتابعة آخر تحديثات تطبيق واتساب، بأن الأخير قد بدأ في تجربة واحدة من المزايا التي من شأنها بأن تحدث ثورة كبيرة في عالم تطبيقات التراسل والمحادثات الفورية

وأوضح الموقع، بأن مستخدمي واتساب قد أصبح من حقهم الآن وضع كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة الخاص به، وذلك من حماية عدة محادثات من التجسس أو محاولة البعض للنظر إليها دون معرفة المستخدم.

وأشارت التقارير التقنية، بأن هذه الميزة سوف تجعل مستخدم واتساب قادر على مزامنة كافة أقفال الدردشة من خلال الأجهزة المرتبطة بالحساب، وهذا بعدما وردت عدة شكاوى من عدم قدرة المستخدمين على تفعيل هذه الخاصية على عدد كبير من الهواتف المحمولة، وهو ما جعل من الضروري العمل على معالجة كافة المشاكل التي كانت تمنع حدوث ذلك.

واتساب يرفع الستار عن عدة خصائص جديدة بحسب تصريحات من بعض المسؤولين في فريق تطوير شركة ميتا، فإن تطبيق واتساب يعمل خلال الفترة الحالية على عدد كبير من المزايا الفريدة من نوعها والتي تلبي احتياجات السادة المستخدمين، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية غلق الرسائل باستخدام كلمات مرور يحددها المستخدم وكذلك ميزة القنوات الجديدة والتي تشبه كثيرًا تلك الموجودة في تطبيق تلجيرام..