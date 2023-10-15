شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهة الجنة.. هذا ما يحدث في اجسامنا عند تناول التين مع الزيتون علي الريق لمدة 3 أيام فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجميع يعرف أنه تم ذكر التين والزيتون في القرءان الكريم في سورة التين , وهي بنفس الاسم ويحتوي التين والزيتون علي العديد من الفوائد الصحية التي تفيد جسم وصحة الإنسان حيث يحتوي التين والزيتون علي العديد من الفيتامينات والعناصر الطبيعية الكثيرون جدا . التي تفيد الانسان مثل فيتامين B وحمض الفوليك بالاضافة الي احتواء التين والزيتون علي كميات كبيرة من العناصر الغذائية المهمه جدا لصحة الإنسان مثل مضادات الاكسدة والعديد من المعادن التي يحتاجها جسم الانسان بشدة ومن خلال السطور التالية من هذا المقال سوف نتعرف علي الفوائد الصحية التي نحصل عليها عند تناول التين المجفف مع زيت الزيتون علي الافطار في رمضان المبارك. فوائد عديدة تحصل عليها عند تناول التين والزيتون من الفوائد الهامة التي نحصل عليها عند تناول التين المجفف علي الريق في افطار رمضان هي ضبط معدل ضغط الدم حيث ان التين يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم والذي يساعد بشكل كبير علي خفض معدل ضغط الدم وضبطة كما يساعد علي توازن الملح في الجسم لذا ينصح اطباء ضغط الدم دائما مرضاهم بتناول التين المجفف وخاصة من يعاني من ضغط الدم العالي . تعزيز صحة الجهاز المناعي : وايضا يساعد تناول زيت الزيتون علي الريق مع التين المجفف في افطار رمضان علي الحفاظ علي صحة الجهاز المناعي حيث يحتوي زيت الزيتون علي عناصر غذائية هامة جدا من شئنها تعزيز صحة الجهاز المناعي وبالتالي محاربة كافة الامراض والعدوي التي قد يتعرض اليها الانسان..

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