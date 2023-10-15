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عدن - ياسمين التهامي - تجمدوا من رؤيته.. فيديو جديد لمقاتل فلسطيني هبط من السماء على حفل كبير للمستوطنين

فيديو جديد لمقاتل فلسطيني هبط من السماء على حفل كبير للمستوطنين مثيرا حالة من الذهول والحيرة لديهم.

وأظهر مقطع فيديو نُشر، الأربعاء، لحظة دخول أحد مقاتلي كتائب “القسام” الذراع العسكري لحركة حماس إلى منطقة غلاف غزة المحتلة، مستخدماً بذلك مظلة، وذلك في الدقائق الأولى لانطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ويوثق الفيديو مرور المقاتل فوق رؤوس حاضرين في الحفل الموسيقي الذي أُقيم في مستوطنة رعيم القريبة من الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات المحتلة، وتفاجئ الحضور بتحليق المقاتل بالمظلة فوق رؤوسهم.

كان مقاتلون من حركة “حماس” اجتازوا السياج الحدودي ووصلوا إلى مستوطنات غلاف غزة من خلال إرسال مقاتلين يستخدمون مظلات محلية الصنع.

ونشرت كتائب “القسام” يوم انطلاق العملية، مقطع فيديو لتدريب المقاتلين الذين نفذوا العملية المباغتة للمقاومة داخل الأراضي المحتلة باستخدام المظلات، وأظهر الفيديو تجهيز عدد من مقاتليها في سرب “صقر”، وهو أحد الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية “طوفان الأقصى”، وذكر فلسطينيون أن “سرب صقر” هو وحدة جديدة تكشف عنها القسام لأول مرة.

تُشير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أن هذه المظلات تستطيع التحليق لثلاث ساعات، على ارتفاع يبلغ معدله نحو 5 آلاف متر عن سطح الأرض، وأنها تتحمل وزناً يصل إلى 230 كيلوغراماً، ويمكن أن تحتوي هذه المظلات على مقعد لشخص واحد أو عربة بثلاث عجلات تتسع لشخصين.

يُعد هذا الهجوم لحركة “حماس” أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، وتضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

كما يمثل هذا الهجوم تسللاً غير مسبوق لمقاتلي “حماس” إلى إسرائيل من غزة، كما أنه يعتبر أخطر تصعيد منذ أن خاضت إسرائيل وحماس حرباً استمرت عشرة أيام في عام 2021.

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