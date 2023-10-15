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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل الكيكة الرخامية بمقادير بسيطة من مطبخك هشة وطعمها خرافي

تعتبر الكيكة الرخامية من ألذ وأشهى أنواع الكيك وهي عبارة عن كيك بالفانيليا مع الشوكولاتة ويحبها الكبار والأطفال مع كوب من الشاي بالحليب، وهي وجبة خفيفة يمكنك إعطائها لأطفالك بين الوجبات بدلا من الحلويات التي تحتوي على مواد حافظة تضر بالصحة على المدى البعيد، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت فتابعونا. خطوات تحضير الكيكة الرخامية يمكنك الآن عمل الكيكة في البيت بكل سهولة وبمساعدة أطفالك من خلال إتباع الخطوات التالية: اقراء ايضاً : المكونات: طريقة التحضير: أسرار نجاح الكيك إذا كنت ترغبين بالحصول على كيكة هشة بطعم أحلى من الجاهزة يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

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