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عدن - ياسمين التهامي - محافظ عدن:يكشف مصير الشاب محمد البلي المعتقل في صنعاء

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‏‎‎تواصلت الان هاتفيا مع امه واخته شيماء، واكدوا بان البراءة صدرت من محكمة الاستئناف ولكن الملف لم يرفع للعليا.

واضاف:واتفقنا ان نتابع التعجيل برفع الملف، ونحل اي اشكال مع ا لياء الدم ونعمل زيارة لمحمد للاصلاحية لنسمع منه عن اي تجاوزات بعيداعن التوظيف السياسي، وكنت سابقا سألت عن اوضاعه.

واختتم:في الاصلاحية فاكدوا لي بانها طيبة ويحظى برعاية خاصة من ادارتها كرياضي ويشترك ضمن منتخب الاصلاحية.. الخ ولديه هاتف ويمكنه إجراءا اي اتصالات من داخل الاصلاحية، �ال محافظ عدن المعين من الحوثيين طارق سلام:‏‎‎تواصلت الان هاتفيا مع امه واخته شيماء، واكدوا بان البراءة صدرت من محكمة الاستئناف ولكن الملف لم يرفع للعليا.واضاف:واتفقنا ان نتابع التعجيل برفع الملف، ونحل اي اشكال مع ا لياء الدم ونعمل زيارة لمحمد للاصلاحية لنسمع منه عن اي تجاوزات بعيداعن التوظيف السياسي، وكنت سابقا سألت عن اوضاعه.واختتم:في الاصلاحية فاكدوا لي بانها طيبة ويحظى برعاية خاصة من ادارتها كرياضي ويشترك ضمن منتخب الاصلاحية.. الخ ولديه هاتف ويمكنه إجراءا اي اتصالات من داخل الاصلاحية،



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