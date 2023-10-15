[ مسؤول حكومي: توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في اليمن جراء الألغام الحوثية ]

كشف مسؤول حكومي، عن توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية في صفوف المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية خلال السنوات الماضية.



وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، السبت: "إن الألغام انتشرت انتشاراً واسعاً كبيراً في اليمن منذ أن بدأت الميليشيات الحوثية التوسع والتمدد في محافظات الجمهورية، بداية من محافظة صعدة إلى عمران إلى صنعاء ومن ثم امتدت إلى تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة".



وأضاف في حوار مع المركز الإعلامي لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "هناك إحصائية مسجلة ومثبتة، وثقت أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين".



وتابع أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير مما تم توثيقه، وأن هذا الرقم، يشمل فقط من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم، وقال: "هناك جهات سجلت ضحايا كثيرين، لكن نحن نعتمد على مصادرنا الموثوقة، وأأكد أن عدد ضحايا الألغام أكبر من الأرقام المسجلة بكثير".



وأشار العقيلي إلى أن "الألغام تسببت بكارثة إنسانية عظيمة للمدنيين وهم للأسف كانوا الضحية الكبرى في الشعب اليمني"، مضيفاً أن انتشارها في الأراضي الزراعية والمياه الإقليمية حرم آلاف المزارعين من زراعة أراضيهم، والصيادين من صيد الأسماك، خاصة وأن الغالبية العظمى من اليمنيين يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر دخل رئيسي لهم.