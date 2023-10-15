شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على خطوات استخراج فيزا عامل زراعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في الوقت الحالي نجد تساؤلات متزايدة من جانب الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حول الكيفية التي من خلالها يستطيعون استخراج فيزا عامل زراعي 1445، ونظراً لذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة بتوضيح الكيفية التي يتم من خلالها هذا الأمر، وهذا في إطار حرصها الدائم على تطوير وتحسين قطاع الزراعة السعودي، وفي الفقرات التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر.ما هي خطوات استخراج فيزا عامل زراعي

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء بوابة تعمل على استقبال طلبات العمالة المنزلية، وهذه البوابة تفيد الناس ليكونوا على دراية خطوات استخراج فيزا عامل زراعي، وتكون الخطوات كالتالى:

الدخول إلى موقع منصة نما الرسمي بشكل مباشر من الرابط.

الضغط على طلب الخدمة.

تسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة رقم الهوية أو رقم الحدود وكلمة المرور.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

المُتقدم يقوم بالطلب بالاطلاع كافة المعايير، والأحكام، والموافقة عليها، بعد ذلك يتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة بذلك.

الضغط على إرسال طلب، والانتظار قليلاً حتى يتم الرد.

ما هي شروط قبول طلب عمالة زراعية

وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتحديد مجموعة من المعايير المهمة التقديم على طلب عمالة زراعية وتكون المعايير على النحو التالي:

حصول المُتقدم على شهادة صحية.

امتلاك المتقدم رخصة منحل.

حصول المتقدم على ترخيص مشروع زراعي.

المُتقدم حاصلا على شهادة تسجيل موقع زراعي.

مرور قرابة 6 أشهر على إصدار السجل الزراعي.

كم تبلغ مصاريف تأشيرة عامل زراعي

من الأمور التي يجب على المُتقدم بطلب تأشيرة عامل زراعي عليه الاطلاع على المعايير وهي رسوم تأشيرة عامل زراعي لأن أسعار التأشيرات تختلف كالاتي:

فرض مصاريف على العمل الموسمي في المملكة العربية السعودية، والتي تقدر 1000 ريال سعودي.

مصاريف مد فترة الإقامة للعمل المؤقت سواء للمدة نفسها أو جزء منها، فتكون المصاريف مقدارها 1000 ريال سعودي.

مصاريف تأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقدارها 1000 ريال سعودي.

جمع المصاريف يتم على الأراضي السعودية، وايضا الإيداع يتم في الخزينة العامة للدولة.

صاحب العمل يتكلف رسوم تذكرة الطيران، وأيضا إرسال عقد العمل مضافا إلى ذلك رسوم الإقامة، ورخصة العمل..