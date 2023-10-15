بالفيديو.. مجندات سعوديات يؤدين مهامهن ضمن فرق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو ، لقطات لمجموعة من المجندات السعوديات ، يؤدين مهامهن الأمنية بفرق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي . وأظهر الفيديو مجموعة من المجندات وهن يقُمن بعملهن بالتواصل مع قاداتهن عبر اللاسلكي ، لحماية من بداخل السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية ، وأيضا توجيه الأشخاص البارزين ومرافقيهم ، وحمايتهم . يٌذكر أن الأمن الدبلوماسي في المملكة يُعد واحدًا من القوات التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، ويعمل الأمن الدبلوماسي على حماية كافة الشخصيات الدبلوماسية، السفارات في وزارة الخارجية بالمملكة والقنصليات، إذ أنه يقوم كذلك بحماية جميع سفارات، قنصليات وممثلي خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة . pic.twitter.com/mj63UXDuuk- مقاطع فيديو (@MaiHegazy542592)آ pic.twitter.com/mj63UXDuuk — مقاطع فيديو (@MaiHegazy542592) August 8, 2023 .

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