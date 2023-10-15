حضرموت... وقفة نسوية في تريم للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة  

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تريم في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، صباح اليوم الأحد، وقفة نسائية لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة المحاصر.



ورفعت المشاركات في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددن هتافات تدعم المقاومة وتندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال ونساء غزة.



واستنكرت المشاركات في الوقفة، التواطؤ الدولي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الخانق لسكان القطاع.



يأتي ذلك ضمن التفاعل الشعبي الكبير الذي تشهده مختلف المدن اليمنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومتها الباسلة في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني.



ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الكيان الصهيوني، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.