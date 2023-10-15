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عدن - ياسمين التهامي - فكرة عبقرية تنظيف الكرشة بالأسبرين في 3 دقائق بدون حك هتبقي زي الفل بدون زفارة

تنظيف الكرشة بكل سهولة تجدها معنا في هذا المقال، حيث تمتلك الكرشة محبة كبيرة في قلوب وبطون المواطنين حول العالم، وتعد من أحد الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك، بجانب بعض الأطباق الأخرى، وتتميز بارتفاع قيمتها الغذائية، ولكن تكمن الصعوبة في إعدادها في تنظيفها والتخلص من لونها الأسود الناتج عن تراكم الطعام في معدة الحيوان، وجعلها بيضاء ناصعة.

تنظيف الكرشة بكل سهولة

تعد الكرشة من الأطباق الشعبية التي يفضلها الكثيرون، ولكن يعزفون عن إعدادها نتيجة وجود بعض الصعوبة في تنظيفها، نتيجة تراكم بقايا الأطعمة التي يتغذى عليها الحيوان، لذا قررنا تسهيل الأمر على ربات المنازل، وتقديم طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف الكرشة.

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تنظيف الكرشة بالاسبرين

يعد استخدام الأسبرين في تنظيف الكرشة واحدة من أفضل طرق تنظيفها واسهل على الإطلاق، بخطوات بسيطة جداً كما يلي:

طريقة التنظيف

لكي تتمكن من تنظيف الكرشة بشكل صحيح دون مجهود اتبع الخطوات التالية وهي كالآتي

بهذه الطريقة ستحصل علي كرشة نظيفة جاهزة للأكل والطبخ بكل سهولة دون الحاجة الي سلقها عدة مرات لأخراج الفضلات