شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة الملوك.. لن تتوقع ماذا تفعل عشبة الملوك في جسم الإنسان.. تصنع المعجزات لن تتخلي عنها بعد اليوم..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة الملوك.. لن تتوقع ماذا تفعل عشبة الملوك في جسم الإنسان.. تصنع المعجزات لن تتخلي عنها بعد اليوم..تعرف عليها

يعتبر الريحان أو ما يطلق عليه نبتة القديس أو الحبق فهو من النباتات العطرية التى تعود بالنفع على الجسم ويمكن دمجه في النظام الغذائي لجسم الانسان أو استعماله كزيوت عطرية ، ويحتوى الريحان على العديد من الفوائد الهامة للجسم الانسان ؛ حيث يمكن استخدام الريحان لعلاج نزلات البرد ولدغ الافاعي والالتهابات التى تصيب مجارى التنفس . يعتبر الريحان غني بالعديد من العناصر الهامة لجسم الانسان مثل مضادات الاكسدة وفيتامين كى والكالسيوم ، كما أن الريحان يساعد على تخفيض الاجهاد التاكسدي وتقليل الجذور الحرة ، وفقا لدراسة تم اجرائها في عام 2015 أن الريحان يساعد على مكافحة السرطان الذى يهاجم جسم الانسان ، كما يعمل الريحان على وقاية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم السن التى تظهر على البشرة ، كما أن الريحان تساعد على تقوية الاوعية الدموية وكذلك تحسين صحة القلب نظرا لاحتواء الريحان على مضادات للاكسدة التى تكون قوية . اقراء ايضاً : وفقا لدراسة تم اجرائها في عام 2015 أن الريحان يساعد على تحسين صحة الدماغ ومكافحة الالتهابات التى تصيب جسم الانسان ، كما أن الريحان يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمى ويمنع تعرض الجسم للاصابة بالامساك ، كما يعمل الريحان على تطهير وتنظيف المعدة ، كما أن مضادات الاكسدة التى يحتوى عليها الريحان تساعد على التخلص من الجذور الحرة الموجودة بالجسم وتؤدى الى هلاك الخلايا بالجسم.

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