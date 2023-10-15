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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني بعد إطلاق صفارات الإنذار أثناء زيارته إسرائيل
وثق مقطع فيديو لحظة هروب وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي بعد إطلاق صفارات الإنذار أثناء زيارته إسرائيل.
وأظهر الفيديو كليفرلي، وهو يركض برفقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين والصحفيين، للاحتماء داخل أحد الأماكن.
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وكان وزير خارجية بريطانيا وصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، «لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي» عقب الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير "سيلتقي الناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم بريطانيا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
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