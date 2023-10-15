شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. شاب سعودي يكشف عن سبب خسارتة 13 كيلو من وزنة بدون ممارسة رياضة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - محمد، شاب سعودي عادي، واجه تحدياً كبيراً في حياته.

كان يزن 130 كيلوغراماً وقرر أن يأخذ بزمام الأمور ويبدأ رحلة نحو صحة أفضل.

بعد شهر واحد من التغييرات المكثفة في نمط حياته، تمكن من خسارة 13 كيلوغراماً وأصبح يزن الآن 117 كيلوغراماً.

تتضمن خطة محمد للتغيير نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة يومياً.

قال في مقطع فيديو: “قطعت السكريات تماماً، خاصة السكر الأبيض، وتوقفت عن تناول المشروبات الغازية والخبز.

كما قللت من تناول الأرز، حيث أكلت خمس لقمات في اليوم فقط

. كنت أمشي ساعة في النهار وأخرى في الليل”.

نفسيته في البداية كانت تعبانه جداً، ولكنه كان يعلم أنه يجب عليه التغلب على هذا التحدي من أجل صحته.

وكان لزوجته دور حاسم في دعمه خلال هذه الفترة أشار إلى أن أكثر الأطباق التي كان يتوق إليها هي الكبسة، خاصة يوم الجمعة.

قائلاً: “كبدي تقطع عليها”.

ولكنه استمر في مقاومة الإغراءات.

كان محمد يعاني من صعوبة في النوم قبل خسارة الوزن، ولكن مع تحسن صحته وانخفاض وزنه، بدأ يشعر بتحسن كبير في جودة نومه.

وصف محمد تلك الفترة بالقول: “وأنا سمين كنت أواجه صعوبات في النوم ما كنت أرتاح، لكن الآن أموري طيبة”, وأخيراً، كشف محمد أن أكثر ما أثر فيه كان الأشخاص الذين يقولون له: “أنت زايد وزنك اليوم”.

هذا الأمر حطمه، ولكنه في النهاية استخدمه كدافع للتغيير.