شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة" كرستيانو رونالدو تتضامن مع فلسطين بطريقتها الخاصة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شقيقة" كرستيانو رونالدو تتضامن مع فلسطين بطريقتها الخاصة ..شاهد

علقت شقيقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي على الأحداث الجارية في فلسطين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". شاركت شقيقة رونالدو عبر خاصية "القصص القصيرة" صورة لقطاع غزة، وكتبت: " ماذا يحدث في هذا العالم يا إلهي؟". اقراء ايضاً : اختتمت: "الحب والسلام والعاطفة والاحترام والصدق والسعادة للبشر الذين يموتو، يا إلهي هذا العالم محزن". وصف الصورة: شقيقة كريستيانو رونالدو تتضامن مع فلسطين

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