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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..أغرب مطعم لطلاب هندسة في السعودية يرتدون الخوذة والسترة ويقدمون الطلبات بـ"الكريك"

قرر طلاب في كلية الهندسة في حفر الباطن الاستفادة من مجالهم العلمي في تسويق مشروعهم الذي هو عبارة عن مطعم حيث استخدموا فيه أدوات خارجة عن المألوف وهي "الخوذة والسترة والكريك".

وقال الطالب محمد المطيري أحد المشاركين في المشروع وطالب في الهندسة لقناة العربية: مشروع جديد حبينا يكون فيه فكرة تسويقية ومجال الهندسة وحبينا نوصل للناس فكرة الهندسة والمجال عن طريق مشروع.

وتابع: حبينا طريقة التقديم بزي مهندس كإشراف على مشاريع، وحبينا نعكس الصورة هذي من ناحية الخوذة والسترة والكريك بحيث يكون شكل متكامل يعكس صورة المهندس.

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