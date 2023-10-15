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عدن - ياسمين التهامي - للمواطنين والمقيمين 500,000 ريال بدون كفيل وبفترات سداد ميسرة بدون رسوم إدارية

وفرت الوقت الراهن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة تمويل التورق بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم حتى مبلغ 500,000 ريال سعودي كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر فقط لا غير كما يمكن الموافقة على طلب طلب برنامج تمويل التورق الشخصي بدون الحاجة لدفع أي رسوم إدارية إضافية مع توفير العديد من المزايا التمويلية المتاحة للأفراد في حالة توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة لدى شركة اليسر في أراضي السعودية.

كافة مزايا تمويل اليسر الشخصي في المملكة

المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبوا الحصول على تمويل التورق الشخصي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بسبب توفيره بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل وبدون رسوم إدارية وغير ذلك من الخدمات التمويلية المتوفرة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

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