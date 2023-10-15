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عدن - ياسمين التهامي - الخلطة الصاروخية لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب والحصول على رموش وحواجب كثيفة وجذابة

الرموش والحواجب من أهم علامات الجمال، التي تبرز جمال العينين، والوجه بالكامل، لذلك دائمًا ما تهتم الكثير من الفتيات بالرموش والحواجب باستخدام بعض المستحضرات الجاهزة، وذلك حتى يظهران دائمًا بشكل مميز، وبطول وكثافة تمنحهم الشكل المطلوب، وهناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تطويل وتكثيف الرموش، بدون أي أضرار أو تكاليف، وبخطوات بسيطة يمكن اتباعها في المنزل، وهذه الخلطات هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

خلطة زيت الخروع وزيت الزيتون

يعتبر زيت الخروع وزيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية لتطويل وتكثيف الرموش، حيث يحتوي زيت الخروع على الأحماض الدهنية التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر، بينما يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الرموش من التلف، وطريقة الاستخدام والتطبيق على الرموش والحواجب تتمثل في الآتي:

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طريقة التحضير:

خلطة زيت اللوز وزيت جوز الهند

يحتوي زيت اللوز وزيت جوز الهند على فيتامين E الذي يساعد على تغذية الرموش وتعزيز نموها، وطريقة الاستخدام والتطبيق تتمثل في اتباع الآتي:

خلطة عصير البصل

عصير البصل من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في تكثيف وتطويل الرموش والحواجب، فهو يحتوي عصير البصل على مركبات الكبريت التي تساعد على تحفيز نمو الرموش.

طريقة التحضير:

لكل امرأة ترغب في استعادة جمال رموشها أو حواحبها بمواد طبيعية أمنة، إليكم الآن في هذا المقال أفضل الوصفات التي تعمل على تغذية الرموش والحواجب بكل سهولة خاصًة إذا تم المداومة على الاستخدام، لذلك تابعونا الآن للتعرف على هذه الوصفات وعلى كيفية الاستخدام، وذلك للاستغناء تمامًا عن استخدام المستحضرات الجاهزة الضارة والمكلفة.