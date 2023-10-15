هذا ما سيحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا قبل النوم لمدة 10 أيام

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقد تم نشر تقرير بواسطة بولد اسكاي الهندي عن المزايا الصحية لمضغ القرنفل قبل نومك، ووضح خلالها أنها تساعد في علاج العديد من الأمراض التي قد تتمكن من الإنسان، وأيضًا لها القدرة على حماية الأشخاص من الإصابة بأمراض عديدة، فلذلك في السطور التالية سنذكر أهم فوائد القرنفل. 9 فوائد لتناول القرنفل قبل النوم فوائد مضغ القرنفل قبل النوم لقد أوضحت العديد من الأبحاث العلمية بأن مضغ القرنفل قبل النوم يعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الانسان لذا فله دور كبير في التغلب على هذا المرض الخبيث، وأيضًا له دور في المساعدة على حل مشكلة الزيادة في الوزن لدى بعض من الناس، فهو يقوم بالتخلص من جميع الدهون المتراكمة، وبالإضافة إلى أنه يقوي العظام نظرا لامتلاكه كمية كبيرة من المعادن الهامة كالماغنسيوم والمنجنيز والكالسيوم وتلك المعادن تحميه من الهشاشة، وأظهرت أبحاث أخرى أنه يعمل على الوقاية من تليف الكبد لإحتوائه على مركبات تعمل كمضاد التهاب واحتوائه على مضادات الأكسدة بنسبة عالية فتحمي الكبد من عدة أمراض، ويعمل أيضًا على إخلاء جسم الانسان من السموم والبقايا الزائدة. فوائد القرنفل يعمل القرنفل على دعم صحة الفم و يمنع تكاثر البكتيريا به التي قد ينتج عنها مرض كاللثة.

كما يساعد القرنفل على تثبيت مستوى السكر في الدم.

كذلك يحمي من الإكتئاب واضطرابات النوم والأرق.

كما أنه يساعد على تقوية عضلة القلب ويحميها من التعرض لأي أمراض وأزمات مفاجئة. .

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