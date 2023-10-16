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عدن - ياسمين التهامي - هتصغري 20 سنة بكريم الكولاجين المنزلي لشد تجاعيد الوجه وازالة الترهلات مهما كان عمرك هترجعي شابة

الكولاجين واحد من العناصر الأساسية، التي دائمًا ما تحتاج إليها البشرة بصورة دائمة، وهو يعمل بدور فعال على تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد على البشرة، وهذا هو ما تبحث عنه أي سيدة أو فتاة، وفي كثير من الأوقات تحتاج الكثير منهن إلى شراء منتجات تجميلية تحتوي على عنصر الكولاجين، مما يدعوها إلى صرف مبالغ مالية باهظة، من دون ضمان الإستفادة من تأثير هذا المنتج، لذلك من خلال هذا المقال، سوف نوضح إليك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل، باستخدام بعض المكونات الطبيعية.

طريقه عمل كريم الكولاجين في المنزل

باستخدام بعض المكونات الطبيعية، التي تفيد البشرة وتعزز من حيويتها، سنصنع إليك واحد من أفضل كريمات الكولاجين الطبيعية، من دون تدخل أي مواد كيميائية.

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المكونات اللازمة

طريقة التحضير والتطبيق

الكثير من النساء تعاني من مشكلة التجاعيد التي تظهر على البشرة خاصًة مع تقدم العمر، لذلك يكون من الأفضل استخدام بعض الطرق الطبيعية التي تعمل على شد الوجه والتخلص من مشكلة التجاعيد أو العلامات الواضحة، كذلك للاستغناء عن عمليات التجميل المكلفة وغير الآمنة على البشرة، لذلك جئنا لكم الآن بطريقة طبيعية مميزة من خلالها يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة بدون أي تكاليف أو أضرار لذلك تابعونا للتعرف على طريقة الاستخدام.

وهكذا نكون قد حضرنا افضل كريم كولاجين طبيعي على الإطلاق، ومن أجل الحصول على نتائج ملحوظة، لابد من تطبيق الماسك في وقت واحد كل ليلة، مع الحرص على نظافة الوجه واليدين قبل إستخدام هذا الماسك، ويفضل تدليك البشرة باستخدام الكريم بعد وضعه، حتى نحفز تنشيط الدورة الدموية في الجلد، وهذا بدوره يساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة.