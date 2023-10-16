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عدن - ياسمين التهامي - الحل الفعال.. التخلص من البق والصراصير وجميع حشرات المنزل هتهرب فورا وبدون مواد كيماوية

من أصعب الأمور أن تحافظ السيدة على منزلها نظيف بشكل مستمر، وهذه المهمه من المهمات الصعبة للغاية، وترغب كل سيدة في أن يكون منزلها خالي من أي حشرات طائرة أو زاحفة، وتريد أن تتخلص من البق والنمل والصراصير إذا كانوا متواجدين في المنزل، الحشرات تسبب قلق كل من في المنزل وترغب السيدات في معرفة طرق طبيعية منزلية تخلصك من هذه الحشرات وتبعدك تماماً عن الحاجه إلى شراء بعض المبيدات الحشرية التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة والمرتفعه في الأسعار، ونتحدث عن طرق التخلص من البق والنمل والصراصير من خلال المقال.

التخلص من بق الفراش

البق حشرة من الحشرات المؤذية التي تسبب الالتهابات الحكه وذلك لأنه يتغذى على دم الإنسان، وهي حشرة صغيرة ذات لون بني تتواجد في الفراش والأخشاب وعلى الستائر، وبعضها يتغذى على النباتات ويلحق بها الضرر، وتنتشر أكثر في الاماكن التي لا يتم تهويتها بشكل جيد.

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يمكنك التخلص من هذه الحشره بعدة طرق مختلفة، وأفضل هذه الطرق هي طريقة تهوية المنزل جيداً، وغسل المفروشات بشكل مستمر، وتعقيمها بشكل مستمر باستخدام المواد المخصصه لذلك، وتعرض المفروشات للشمس لتعقيمها وللتخلص من الرطوبة.

الصراصير

تتواجد الصراصير بكثره في المنزل خاصة في فصل الصيف، وتسبب الأذى لسكان المنزل وتسبب تلوث المنزل بجميع اجزاءها، كما أنها تقوم بنقل الجراثيم والميكروبات، ووتواجد الصراصير بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو تراكم القمامة أو وجود فتحات في الأبواب والنوافذ تسمح بدخول الصراصير للمنزل أو ترك البلاغات مفتوحة أو بسبب الإهمال بشكل عام.

يمكنك التخلص من الحشرات بشراء أحد المبيدات الحشرية المنزلية التي تباع في المحلات أو الصيدليات، وإذا زاد الأمر وخرج عن السيطرة فيمكنك الاستعانة بشركة من شركات مكافحة الحشرات المنزلية.

النمل

يوجد النمل في المنزل وينتشر بكثرة كبيرة، النمل يتواجد في الثقوب وفي فتحات الأرضيات ويخرج فجأه في شكل جماعي، يظهر النمل إذا تواجد السكر أو بعد الفتات، وللنمل أشكال كثيرة ومتعددة، بعض النمل يخترق المؤن المنزلية ويملاها، وهناك نوع من النمل يؤذي الإنسان فهو يقرص قرص موجع وهو النمل الاسود، ويتسبب هذا النمل في أذى الاطفال والكبار وفي الشعور بالحكه.

يمكنك التخلص من النمل بوضع الخل في بخاخ وإضافة الماء عليه ورش هذا الخليط في جميع اجزاء المنزل، كما يمكنك الاستعانة ببعض الروائح النفاذة مثل: القرفة والقرنفل وغيرها.