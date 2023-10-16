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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لتلف وتساقط الشعر.. أقوى كيراتين طبيعي لتطويل الشعر بجنون وصفة هندية مذهله !

إن تعرض الشعر للخشونة والتقصف من أكثر المشكلات إزعاجًا والتي تؤثر على الشعور بالثقة، فالشعر القوي الناعم يجعل المظهر العام أكثر جمالًا، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة سحرية وفعالية في فرد الشعر الخشن بمكونات طبيعية يسهل تحضيرها بالمنزل.

فرد الشعر الخشن كشفت لنا التجارب الشخصية بأن نجاح طريقة حليب جوز الهند وعصير الليمون لفرد الشعر يمكن في الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير والاستخدام الآتي ذكرها:

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كوب واحد من حليب جوز الهند الطازج. منشفة نظيفة. عصير ليمونة واحدة. علبة زجاجية. فرد الشعر المجعد طبيعياً أولًا نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به كوب حليب جوز الهند الطازج، وذلك مع إضافة عصير الليمونة، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط داخل علبة زجاجية نظيفة وجافة، ويتم ترك هذه العلبة داخل الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 4 ساعات.

ومن بعد أن نلاحظ أن هناك طبقة دسمة تتواجد على الخليط، فهنا نقوم بإخراجه من الثلاجة. ثم تأتي خطوة غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، حتى نتخلص من أي أتربة أو زيوت عالقة به.

ومن بعدها نقوم بتجفيف الشعر، حتى نقوم بتوزيع الكريم على الشعر بواسطة استخدام مشط. ومن بعدها نقوم بترك الكريم على الشعر لفترة زمنية تصل إلى حوالي ثلث ساعة. ثم نقوم بوضع قبعة الاستحمام على الرأس، وبتم ترك المنشفة الرطبة حول تلك القبعة، ويتم تركها لمدة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ويتم استخدام المشط على الشعر وهو رطب، وبعدها سنحصل على النتيجة المرادة فور اتباع تلك الخطوات.

فحليب جوز الهند يعمل على تقوية بصيلات الشعر وإعطائه درجة الترطيب والنعومة المطلوبة. كما أن هذا الحليب يعمل على حماية فروة الرأس من أي بكتيريا مسببة لأي مشكلة بالشعر.

إلى هنا نكون قد قدمنا الحل الأمثل لمشكلة الشعر الخشن، وذلك من خلال عرضنا لطريقة استخدام حليب جوز الهند والليمون في فرد الشعر الخشن طبيعياً، فهذه الطريقة لا يوجد لها أي آثار جانبية على الشعر، وذلك على عكس ما كان يحدث مع الطرق الكيميائية التي كان يتم استخدامها من قبل.