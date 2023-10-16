ابتداء من يوم الثلاثاء.. استئناف رحلات "طيران اليمنية" من مطار صنعاء إلى الأردن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن، من الثلاثاء القادم، بعد أسبوعين من توقفها نتيجة استيلائها على أموال الشركة.

وقال خالد الشائف المعين من قبل الحوثيين مديرا لمطار صنعاء الدولي في بيان له على منصة إكس: "من المقرر عودة رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي الى مطار الملكة علياء الدولي ابتداء من بعد غد الثلاثاء القادم الموافق 17 من اكتوبر الحالي ان شاء الله تعالى".

ومطلع أكتوبر الجاري، ألغت شركة الخطوط الجوية اليمنية، جميع رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن؛ بسبب احتجاز أرصدتها في بنوك صنعاء الخاضعة للحوثيين.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد طالبت في بيانٍ لها مليشيا الحوثي برفع قيودها على الحسابات والأرصدة المالية التابعة لها في صنعاء، والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.