شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "فئات محددة ستستمتع بتجديد إقامتها مجاناً في السعودية، تعرف على هويتهم!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم صدور مرسوم ملكي في المملكة العربية السعودية يقضي بتجديد إقامات الأجانب من الجنسية السودانية داخل البلاد مجانًا. يأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة لشؤون الجوازات في السعودية لتمديد فترة الإقامة لحاملي تأشيرة المعتمرين من الجنسية السودانية. تأتي هذه الإجراءات نظرًا للظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها السودان حاليًا.

يعتبر هذا القرار استجابة للعديد من السودانيين الذين قدموا إلى السعودية واستقروا فيها بسبب عدم رغبتهم في العودة إلى بلدهم في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الدعم الكامل للمقيمين من الجنسية السودانية في المملكة.

يشترط في الحصول على هذه الخدمة أن يقوم قريب المعتمر أو أحد أفراد عائلته المقيمين في المملكة بتحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها من قبل المنصة الإلكترونية "ابشر". تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين السودانيين في المملكة وتقديم الدعم اللازم لهم.

تقدم التأشيرات العائلية/ الشخصية في المملكة فرصة للمعتمرين لاستضافة أفراد عائلتهم في السعودية بدلاً من الاعتماد على تأشيرات العمرة. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الخدمة تعديل أسماء المستضيفين في سجل المعتمرين في حال الحاجة إلى ذلك.

أعلنت المملكة أنها ستعفي المعتمرين السودانيين من دفع أي رسوم للخدمة في المرة الأولى، وخاصةً لأولئك الذين يواجهون صعوبة في مغادرة البلاد في تلك الفترة.

يمكن للأفراد السودانيين تقديم طلب خدمة استضافة المعتمرين السودانيين بسهولة من خلال عدد قليل من الخطوات البسيطة. كل ما عليك فعله هو اتباع النقاط التالية: ادخل إلى منصة أبشر.

اختر خدماتي. انتقل إلى قسم الجوازات واختر تأشيرات الزيارة. انقر على طلب استضافة المعتمرين السودانيين.

قم بتحميل نسخة من جواز السفر وتأشيرة القدوم. اكتب وصفًا دقيقًا للطلب في الحقل المخصص. هل سيتم تنفيذ خدمة إضافة المعتمرين السودانيين بالفعل؟ نعم، ستتم تنفيذ هذه الخدمة لإضافة المعتمرين السودانيين في المملكة، والهدف الرئيسي من هذا القرار هو تقديم الدعم الكامل للمقيمين من هذا البلد.

ما هي شروط تمديد زيارة المعتمرين السودانيين في المملكة؟ يجب على قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيمين في المملكة تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها من قبل منصة أبشر الإلكترونية.

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