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شاب هندي يستدرج حسنات سعوديه للسفر الئ بلاده وعند ما وصلت كانت المفاجأة .. صورة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -  

في واقعة غير مسبوقة، قررت فتاة سعودية تدعى “أثير العمرية” السفر إلى ولاية كيرلا جنوب الهند، للزواج من شاب هندي أحبته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت الفتاة قد نشرت مقطع فيديو وثق رحلتها من المملكة إلى الهند، معلقة: “رحلتي من للهند، للقاء حب حياتي”، الأمر الذي لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية الهندية.

ومن المقرر أن تتزوج “أثير” بحبيبها الهندي، حيث سافرت إلى مكان إقامته للقاءه، فيما حاولت صحيفة “صدى” التواصل معها لكنها امتنعت عن الرد.

 

لحظة لقاء فتاة سعودية بشاب هندي سافرت للهند للزواج منه.. شاهدوا كيف ارتمت في أحضانه!

لحظة لقاء فتاة سعودية بشاب هندي سافرت للهند للزواج منه.. شاهدوا كيف ارتمت في أحضانه!

شاب هندي يستدرج حسنات سعوديه للسفر الئ بلاده وعند ما وصلت كانت المفاجأة .. صورة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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