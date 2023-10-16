شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب هندي يستدرج حسنات سعوديه للسفر الئ بلاده وعند ما وصلت كانت المفاجأة .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

في واقعة غير مسبوقة، قررت فتاة سعودية تدعى “أثير العمرية” السفر إلى ولاية كيرلا جنوب الهند، للزواج من شاب هندي أحبته.

وكانت الفتاة قد نشرت مقطع فيديو وثق رحلتها من المملكة إلى الهند، معلقة: “رحلتي من السعودية للهند، للقاء حب حياتي”، الأمر الذي لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية الهندية.

ومن المقرر أن تتزوج “أثير” بحبيبها الهندي، حيث سافرت إلى مكان إقامته للقاءه، فيما حاولت صحيفة “صدى” التواصل معها لكنها امتنعت عن الرد.

شاب هندي يستدرج حسنات سعوديه للسفر الئ بلاده وعند ما وصلت كانت المفاجأة .. صورة.