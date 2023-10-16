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عدن - ياسمين التهامي - ناسف الدهون.. ضعيها على القهوة جسمك يتحول لماكنة حرق والتخلص من دهون الكرش والبطن نهائيا بدون رياضة

تعتبر الدهون من أصعب أنواع الدهون التي يمكنك التخلص منها، حيث يمكنك الحد على التخلص من الدهون بسرعة من خلال القهوة، حيث تساعدك القهوة على التخلص من الدهون بسرعة كبيرة وبدون معاناة، سوف نتعرف على مجموعة من وصفات القهوة للتخلص من الدهون.

طريقة عمل مشروب القهوة لحرق الدهون

يمكنك عمل مشروب رائع للتخلص من الدهون وزيادة الحرق بشكل طبيعي، وعن طريقة الوصفة:

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المكونات:

طريقة التحضير:

نصائح للتخلص من الدهون

هناك مجموعة من النصائح التي سوف تساعدك في الحصول على التخلص من الدهون بشكل رائع من خلال:

مكونات تساعد في حرق الدهون مع القهوة

يمكنك زيادة معدل الحرق بسهولة من خلال إضافة مجموعة من المكونات المختلفة، فيمكنك استخدام العسل مع القهوة للزيادة من معدل الحرق بشكل طبيعي.

كما أن الكاكاو مع القهوة يساعد في زيادة فاعلية القهوة بشكل رائع، فيمكنك الحرص على استخدام الكاكاو بكل سهولة.

كما أنه يمكنك استخدام كمية من زيت جوز الهند اللتخلص من أي دهون موجودة في الجسم، كما أن القرفة تلعب دور رائع في زيادة معدلات الحرق.

قهوة الليمون لحرق الدهون

القهوة من المشروبات التي تعمل على حرق الدهون بشكل كبير، كما أن للقهوة العديد من الفوائد، كما أنها ذات مذاق مميز، يمكنك تحسين مذاقها بأضافة عصرة ليمون إلي فنجان القهوة وستشعرين بمذاق جديد للقهوة، كما أن إضافة الليمون إلي القهوة تحسن من عملية التمثيل الغذائي وتعمل على زيادة الحرق وتنشيط هرمون الحرق الموجود بالجسم المسؤول عن فقدان الوزن، ويزيد هذا المشروب من معدل الهضم ويعمل على طرد السموم من الجسم.

خلطة القهوة والكمون لنسف الدهون

المقادير المطلوبة ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة صغيرة من الكمون. خطوات عمل خلطة القهوة والكمون نقوم بغلي كوب من الماء على نار هادئة ونضيف له مقدار الكمون والقهوة الذي اعددناه سابقا. نترك الاناء يغلي قليلا من الوقت. وبعد ذلك يتم تناول هذا الخليط مرة واحدة في اليوم. يتم الاستمرار على هذه الطريقة لمدة اسبوع وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة.

القهوه الخضراء لنسف الدهون