مقتل قائد أمني رفيع تابع لمليشيا الحوثي في مواجهات داخلية بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي مصرعه، السبت، في مواجهات داخلية بين عناصر المليشيا، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو "هادي غانم قضمة" المكنى ابو طارق، والمعين قائدًا لما يسمى بالأمن الوقائي بمحافظة البيضاء، قتل خلال مواجهات بين عناصر المليشيا.

واوضحت المصادر، أن القيادي أبو قضمة، والذي ينحدر من محافظة الجوف، قتل خلال مواجهات بين عناصر المليشيا من قبيلة "ريام" وأفراد ما يسمى بـ"الأمن الوقائي".

وأشارت المصادر إلى ان الخلافات نشبت بين الطرفين داخل معسكر السوادية، أثناء الاستعداد لإقامة عرض عسكري بحضور مهدي المشاط، قبل أن يتطور الخلاف إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل قصمة، وجرح آخرين.

وخلال الفترة الأخيرة لقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم؛ نتيجة مواجهات مسلحة بين الطرفين، والناجمة عن صراعات الأجنحة بين عناصر المليشيا في عدد من المحافظات.