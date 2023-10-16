مليشيا الحوثي تنهب ممتلكات أسرة الشهيد "حميد القشيبي" والحكومة تستنكر

المنامة - ياسر ابراهيم - نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ممتلكات أسرة الشهيد العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع سابقاً، ووضعتها تحت تصرف ما يسمى الحارس القضائي، وهي واجهة حوثية لنهب أموال الخصوم.



وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في التضييق على أسرة العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي".



وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.