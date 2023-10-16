وقفة لمكفوفي اليمن للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين في صنعاء الأحد، وقفة تضامنية أمام مبنى الجمعية، للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني وعدوانه السافر على قطاع غزة، التي تشهد عدوانا لليوم التاسع على التوالي.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء 15 أكتوبر، حيثنفذ المكفوفون هذا العام فعاليتهم تحت شعار "عصينا البيضاء مع الطوفان" في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام وحركات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية بالإضافة للعصا البيضاء لإرسال رسالة تضامن للشعب الفلسطيني وما يتعرض له زملائهم المكفوفين بقطاع غزة.

وفي نهاية الوقفة تم قراءة البيان بطريقة برايل للمكفوفين وتوزيعه على وسائل الإعلام المختلفة. وجاء في البيان: "لقد اعتدنا أن نحتفل مع مكفوفي العالم في الخامس عشر من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء من كل عام، غير أننا وكل أحرار العالم نقف اليوم مشدوهين في ذهول إزاء ما يجري في قطاع غزة من جرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه المدنيين والعزل من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكد البيان على "ضرورة تبني مواقف واضحة تجاه جرائم الحرب اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وخصوصاً تلك الجرائم التي ارتكبها الصهاينة تجاه ذوي الإعاقة بقطاع غزة".

وبارك بيان الوقفة عملية طوفان الأقصى واعتبرها بارقة أمل واستعادة لأمجاد الأمة واستنهاضاً لهممها، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير العنصرية واصفين التواطؤ الأمريكي والعالمي بالمفضوح، محملين كل الدول التي تقف إلى جانب الكيان كامل المسؤولية عن جرائم القتل والإبادة بما في ذلك قتل وتهديد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا بيان الوقفة، مؤسسات ذوي الإعاقة والمنظمات الإنسانية في اليمن والدول العربية والعالم أن تحيي اليوم العالمي للعصا البيضاء هذا العام من خلال فعاليات تضامنية حقوقية دعماً للمكفوفين وذوي الإعاقة ومختلف شرائح المجتمع في غزة.