شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا فى العالم 2023.. رونالدو يتصدر ومحمد صلاح السابع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في العالم خلال عام 2023، بحسب تقرير مطول نشرته مجلة فوربس العالمية. [يحتل كريستيانو رونالدو المركز الأول في قائمة أعلى 10 لاعبين حصولاً على الأجر بالعالم بـ260 مليون دولار سنويا، يليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي في المركز الثاني بـ135 مليون دولار. ووفقًا لتقرير فوربس فإن القائمة تضم 4 لاعبين، فبخلاف رونالدو، يتواجد النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال فى المركز الثالث والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة فى المركز الخامس والنجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر فى المركز الثامن. بينما يتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي فى المركز الرابع بـ 110 ملايين دولار سنويا، والنجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في المركز السادس بـ58 مليون دولار. كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أعلى اللاعبين حصولا على أجر، إذ يحتل المركز السابع بـ53 مليون دولار سنويًا. تأتى قائمة أكثر 10 لاعبين أجرًا في العالم كالتالي: 1- كريستيانو رونالدو- النصر السعودي- 260 مليون دولار سنويا. 2- ليونيل ميسي- إنتر ميامي الأمريكى- 135 مليون دولار سنويا. 3- نيمار- الهلال السعودي- 112 مليون دولار سنويا. 4- كيليان مبابي- باريس سان جيرمان الفرنسي- 110 ملايين دولار سنويا. 5- كريم بنزيما- اتحاد جدة السعودي- 105 ملايين دولار سنويا. 6- إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي الإنجليزي- 58 مليون دولار سنويا. 7- محمد صلاح- ليفربول الإنجليزي- 53 مليون دولار سنويا. 8- ساديو ماني- النصر السعودي- 52 مليون دولار سنويا. 9- كيفين دي بروي- مانشستر سيتي الإنجليزي- 39 مليون دولار سنويا. 10- هاري كين- بايرن ميونخ الألماني- 36 مليون دولار سنويا. [: قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا فى العالم 2023.. رونالدو يتصدر ومحمد صلاح السابع.

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