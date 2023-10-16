عدن - ياسمين التهامي - قطرات العسل قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك..نتيجة غير متوقعة

2023/10/16 الساعة 04:30 صباحاً

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توي العسل على فيتامينات مفيدة جداً للجسم. وتساهم في تحويل الطاقة وتنظيم استقلاب الأغذية. كما يمنع العسل ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة. ويقيها من الحرقة. وفي هذا المقال. سنعرفك على فائدتين لتناول العسل قبل النوم. الخلود إلى النوم سريعاً. يساعدك تناول العسل قبل النوم. في الخلود إلى النوم بشكل سريع. لأنه القيام بتناول ملعقة العسل. ترتفع مستويات الأنسولين في الجسم ويقوم الدماغ بإفراز مادة التربتوفان. والتي تتحول إلى السيروتونين. الذي يساعد في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن عملية النوم. إنقاذ الوزن. إن تناول ملعقة العسل قبل النوم. يجعل العسل كغذاء للكبد. حيث يساعده في إنتاج المزيد من الغلوكوز. وعند ذلك يتم تنبيه الدماغ بأن مستوى السكر في الدم مرتفع. يقوم بإفراز هرمونات. تعمل على حرق الدهون أثناء ساعات النوم. قطرات العسل قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك..نتيجة غير متوقعة