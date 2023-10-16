عدن - ياسمين التهامي - علامات تدل على وجود فطريات الأظافر .. ما علاجاها ؟

2023/10/16 الساعة 05:45 صباحاً

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لبًا ما تظهر الفطريات في أماكن مختلفة من الجسم، بما في ذلك فطريات الأظافر، والذي يسبب ظهور بقع بيضاء أو صفراء تحت الأظافر ويحتاج إلى علاج فوري، لذلك سنخبرك في هذا المقال عن أسباب فطريات الأظافر. أعراض فطريات الأظافر: – سماكة الأظافر وتكسرها وتغير لونها – الأظافر الضعيفة – تشوه شكل الأظافر – نتن متى يجب أن ترى الطبيب؟ عندما تلاحظين أن أظافرك أصبحت أكثر سماكة، مصحوبة بتغيرات في اللون والشكل، فقد حان الوقت لرؤية طبيب الأمراض الجلدية. ومن المهم أيضًا مراجعة طبيبك إذا كنت مصابًا بمرض السكري وبدأت الفطريات في الظهور على أظافرك. مسمار. علاج فطريات الأظافر: يمكن للأدوية المضادة للفطريات علاج هذه المشكلة ويجب على المريض تناولها لمدة 3 أو 4 أشهر. يمكن أيضًا استخدام الليزر لعلاج الفطريات دون التسبب في أي ضرر للأظافر. تستمر جلسات الليزر من 3 إلى 10 دقائق، وتظهر النتائج النهائية بعد 3 إلى 5 جلسات، ويتم إجراؤها كل 2 إلى 3 أسابيع. – في بعض الحالات الشديدة، يتم الجمع بين الأدوية المضادة للفطريات والعلاج بالليزر للحصول على أفضل النتائج. علامات تدل على وجود فطريات الأظافر .. ما علاجاها ؟