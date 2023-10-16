عدن - ياسمين التهامي - عمل كيكة القهوة والكاكاو الشهية في المنزل بألذ طعم سهلة وسريعة..

2023/10/16 الساعة 05:50 صباحاً

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ا كنت من عشاق القهوة والكاكاو، فإن كيكة القهوة هي الوصفة المثالية لك وإنها تحلية لذيذة يمكن تقديمها في مناسبات خاصة أو كوجبة مميزة مع فنجان من القهوة وفي هذا المقال نعرض لك كيفية تحضير كيكة القهوة بالتفصيل. 2 كوب دقيق. ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلي. نصف كوب زيت. نصف كوب ماء دافئ. كوب ونصف سكر. 4 بيضات. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. ملعقة صغيرة فانيليا. لسقي وطراوة كيكة القهوة كوب حليب ساخن. ملعقتان قهوة سريعة الذوبان. 2 ملعقة سكر. مكونات الكريمة 3 كوب من الحليب. نصف كوب سكر. 4 ملاعق كبيرة نشا. ملعقتان دقيق. 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة زبدة. الخطوات في وعاء كبير، قم بخلط المكونات الجافة معا، وهي الدقيق والكاكاو والقهوة والبيكنج بودر. في وعاء آخر، قم بخفق الزيت والماء والسكر والبيض والفانيليا حتى تحصل على خليط ناعم. أضف خليط المكونات الجافة إلى خليط السوائل واخلطهم معا حتى يتمازجوا جيدا. صب العجينة في صينية خبز مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق ثم يتم تسويتها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة أو حتى تمام النضج. تحققي من النضج بواسطة عود خشبي، إذا خرج نظيفا فإن الكيكة جاهزة. أثناء تبريد الكيكة، قومي بتحضير صوص القهوة عن طريق خلط الماء الساخن والقهوة والسكر معا واسكبيه فوق الكيك. عمل كيكة القهوة والكاكاو الشهية في المنزل بألذ طعم سهلة وسريعة..