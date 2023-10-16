وصفةالستات هتحول جسمك كله في ٥ ثواني. وصفة سحرية للمتزوجات حديثا باستخدام زيت الزيتون والموز!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الموز هو واحد من أكثر الفواكه شيوعًا وانتشارًا في العالم، وهو معروف بنكهته اللذيذة وفوائده الصحية. إنها فاكهة تتميز بقشرتها الصفراء المميزة ولحمها الطري اللذيذ. إلى جانب كونه خيارًا لذيذًا كوجبة خفيفة، يمكن استخدام الموز في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والصحة.

يمكن الاستفادة من الموز في العديد من الوصفات الطبيعية كقناع للوجه أو علاج لمشاكل البشرة والشعر. سواء كنت تتناوله كوجبة خفيفة أو تستخدمه في العناية بجمالك

فوائد الموز وزيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة

الموز وزيت الزيتون عنصران طبيعيان غنيان بالعناصر المغذية والفوائد التي يمكن أن تساعد في تفتيح المناطق الحساسةوصفة الموز وزيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات

نصف موز ناضج.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر.

الطريقة:

امزجي النصف الموز مع زيت الزيتون في الخلاط حتى تحصلي على خليط ناعم.ضعي هذا الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها.

دلكي المنطقة بلطف بالخليط لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الخليط لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

كرري هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

من المهم أن تتذكري أن نتائج هذه الوصفة قد تكون مختلفة من شخص لآخر، وقد تستغرق وقتًا قبل رؤية التحسين. كما يفضل إجراء اختبار تجربة صغير على جزء من البشرة للتحقق من أنه لا يوجد أية تفاعلات جلدية سلبي.