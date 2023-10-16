شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بلاش منها خااالص دي كارثة” .. 3 علامات إذا وجدتها في الفراخ تخلصي منها فورا .. سم قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الدجاج من اشهي والذ الأكلات التي يحب تناولها الكبار والصغار ،ويـُعد إعداد وجبة الغداء وأنت جائع ومستعجل صعبـًا بما يكفي، لذلك يجب عليك التأكد أولًا أن الدجاج لا يزال صالحًا للأكل، فنحن نعلم جميعًا أن تناول الدجاج الفاسد يتسبب في مرض الشخص بشدة

، وليس فقط الدجاج النيئ ولكن أيضًا الدجاج المطهى قد يتسبب في مرضك ،لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية معرفة الدجاج الفاسد، حتى لا يقوموا بتناول هذا الدجاج ، لذلك سوف نقدم لكم بعض العلامات التي سوف تساعدك في معرفة الدجاج الفاسد فقط تابعو معنا.إحذر.. 3 علامات اذا وجدتها في الفراخ تعني أنه فاسد

من خلال الرائحة

الرائحة من اكثر الصفات التي تستطيع ان تميز بها الدجاج النئ الفاسد ومن الدجاج الصالح ،فالدجاج الفاسد له رائحة قوية للغاية، ففي حالة ظهور رائحة نفاذة أو حامضة أو كريهة بالدجاج، فعليك التخلص من هذا الدجاج على الفور، فهو دجاج فاسد وغير صالح للاستخدام.عند وجود تغير في لون الدجاج

من المعروف أن الدجاج النيئ طازجًا، يكون لون لحمه ورديًا ، وعندما يبدأ في التلف، يبهت لونه ويتحول إلى الرمادي ،وإذا كان لون الدجاج يبدأ في البهتان، يجب استخدامه قبل أن يفسد، وبمجرد أن يصبح رماديًا أكثر من كونه ورديًا، فقد فسد بالفعل ،فعندما ترى اللون الرمادي بالدجاج، فعليك الابتعاد عن تناولها نهائيًا، فهذا الدجاج فاسد وغير صالح للاستخدام.وأيضا من خلال ملمس الدجاج

الدجاج الطازج يكون لامع وملمسه منزلق قليلاً، أما في حالة ظهور طبقة فوق جلد الدجاج سميكة أو لزجة، واستمرت اللزوجة بعد الغسل لابد التخلص من هذا الدجاج، فهو فاسد وغير صالح للاستخدام..