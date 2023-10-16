شكرا لبحثكم عن خبر في اليمن .. الدبابات القتالية T-55/54 للبيع وبثمن بخس " شاهد" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
في خبر صادم، كشف ناشطون عن عمليات لبيع الدبابات والاسلحة الثقيلة في عدة محافظات يمنية بأسعار لا تصدق.
وكشف ناشطون بالصور لدبابات T-55/54 متاحة للبيع في محافظة شبوة وبسعر غير متوقع وهو 52 ألف دولار فقط، مؤكدين ان عمليات مماثلة تحدث في شتى المحافظات.
وحذر الناشطون من هذا البيع للسلاح الثقيل ، كونه يهدد السلام ويفاقم الصراعات والحروب.
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