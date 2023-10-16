شكرا لبحثكم عن خبر (اخلاق) الحوثي تعيد سفارة اليمن في دمشق للشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط الحوثي علي فاضل:أول سفارة بالعالم تتغلق بسبب فضائح دعارة هي سفارة المسيرة القرانية وانصار الله في دمشق. واضاف:و حسين العزي جالس يصرف تغريدات وهنجمة وما قدر يشرف على سفارة واحدة! وعادو زعلان ليش الاستاذ محمد عبدالسلام يقل هو فاشل. وبحسب مصادر فان اغلاق السفارة وتسليمها للشرعية حاء على خلفية قضايا غير اخلاقية.

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