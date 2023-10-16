شكرا لبحثكم عن خبر عمره 71 سنة : عجوز أمريكي يقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم مسن أمريكي في 71 من عمره، بولاية إلينوي الأمريكية على قتل طفل مسلم من اصل فلسطيني، يبلغ من العمر 6 أعوام فقط، بسبب كراهية المسن للمسلمين، بالتزامن مع الأحداث الدائرة في فلسطين.

وأقدم المسن الأمريكي على قتل الطفل ويدعى "وديع الفيوم" كما حاول قتل والدة الطفل وتدعى "حنان شاهين" (32 عامًا) وهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن المسن الأمريكي، استخدم سكينًا عسكريًا وسدد 26 طعنة في أجزاء متفرقة من جسد الصغير حتى مات، فيما تلقت الأم 12 طعنة لكنها تمكنت من النجاة بعد خضوعها لعلاج مكثف في غرفة الطوارئ.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن الضحايا استأجروا شقة سكنية ، ومالك الشقة هو المجرم نفسه الذي دخل عليهم وقال لحظة قيامه بالجريمة: أنتم المسلمون يجب أن تموتوا.

يأتي هذا في ظل موجة التحريض والدعاية التي تروج لها إسرائيل وحلفاءها والتي تزعم أن الفلسطينيين قطعوا رؤوس أطفال إسرائيليين وارتكبوا أعمالا إرهابية بحقهم، وهي الرواية التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية وكررها الرئيس الأمركي بايدن، قبل أن يخرج البيت الأبيض لنفيها في وقت لاحق.

يشار إلى أن المجرم قد تم القبض عليه، بتهمة جريمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والطعن بسلاح فتاك.