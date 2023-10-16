شكرا لبحثكم عن خبر الهجوم الاسرائيلي على غزة يبيد 50 اسرة بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وكالة الأنباء الية إن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر وإبادة جماعية بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات قطاع المحاصر.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان غاشم على قطاع غزة خلف أكثر من 2700 شهيد بينهم أكثر من 1000 طفل، وأكثر من عشرة آلاف من المصابين معظمهم أطفال ونساء.

كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وهاجمت المستشفيات، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت أكثر من مليون مواطن فلسطيني من منازلهم.