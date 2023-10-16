شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفيديو الخطير: أبرز محطات التعاون بين الحوثيين وإسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلط فيديوغراف، أبرز محطات للتعاون بين الحكم الإمامي ي ومن ثم والاحتلال الإسرائيلي، منذ نشأت الاحتلال في العام 1948 .

وإسرائيل

ويذكر الفيديوغراف الذي نشره الإعلامي عبدالله إسماعيل، وطالعه ""، أن الإمام أحمد دعم الاحتلال الإسرائيلي، بـ 49 ألف يهودي خلال عملية "بساط الريح"، عام 1949، مشيرا إلى أن تلك العملية كانت أبرز تعاون بين الإمامة وإسرائيل.

وأشار إلى أن نفذت خلال الأعوام بين 1964 - 1967 ثلاث عمليات مساندة للإمام البدر بالأسلحة والمواد الطبية والذخائر أطلق عليها "الدوربان ومانجو والصلصة".

كما أنشأت إسرائيل مراكز في تل أبيب باسم استقبال المقاتلين اليهود إلى جانب الإماميين في اليمن، استقطبت إسرائيل خلالها أكثر من 15 ألف من المرتزقة للقتال إلى جانب قوات البدر والحسن.

ونفذت إسرائيل إنزالا مظليا لحوالي 400 إسرائيلي من أصل يمني لدعم الإمام البدر ضد ثوار الجمهورية.

الحوثيون وإسرائيل

وبعد سيطرة جماعة الحوثي على صعدة في العام 2007، قامت بأول عملية تهجير ليهود آل سالم، بعدها نقلت الجماعة 200 يهودي إلى إسرائيل لتوطنيهم في أراضي الفلسطينيين.

وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، نفذوا ثاني عملية تهجير لـ 19 يهوديا إلى اسرائيل في مارس 2016، عبرعملية سرية ومعقدة.

وأسقطت مليشيا الحوثي كفالة أكثر من 3 آلاف يتيم فلسطيني و350 أسرة، كانت تكفلهم، جمعيات خيرية تعمل في اليمن.

ومن إبريل 2015 إلى ديسمبر 2016، أغلقت مليشيا الحوثي جميع الجمعيات العاملة لفلسطين وسكنات الطلاب الفلسطينيين واعتقلت مشرفيها في اليمن.

وفي فبراير 2019، أقدمت مليشيا الحوثي على احتلال منزل الشهيد ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، بعد أن ظل لعقود في مأمن.