شكرا لبحثكم عن خبر مذيع : الحوثي يختطف المتظاهرين دعما لفلسطين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المذيع في قناة سهيل التابعة لحزب الاصلاح محمد الضبيباني أن لليوم الثالث على التوالي، عشرات الشبان يقبعون في سجون الحوثي في عدة أقسام شرطة في ‎#صنعاء. وأضاف: بسبب خروجهم في مسيرات عفوية بسياراتهم وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية وينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني وعدوانه على ‎#غزة.

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